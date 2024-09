Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Frau von Straßenbahn erfasst

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr wurde eine 30-jährige Fußgängerin beim Queren der Bahngleise an der Haltestelle "Leutershausen Bahnhof" von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Frau missachtete ersten Ermittlungen zufolge die rote Ampel an dem Bahnübergang. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung der Straßenbahn der Linie 5 gelang es dem Bahnfahrer nicht mehr rechtzeitig zu stoppen. Die 30-Jährige musste unter Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt werden.

