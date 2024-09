Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Knapp 20.000 Euro Schaden bei Unfall mit zwei Autos

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 9 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich Lessingstraße/Willy-Brandt-Platz zwei Autos miteinander, wodurch ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro entstand. Eine 56-jährige VW-Fahrerin war auf der Lessingstraße in Richtung Mittermaierstraße unterwegs, als sie nach links auf den Willy-Brand-Platz auffahren wollte. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 56-Jährige leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell