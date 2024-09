Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Eine Person bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde eine Person bei einem Unfall auf der Rohrbacher Straße leicht verletzt. Ein 24-jähriger VW-Fahrer wollte von der Rheinstraße nach rechts auf die Rohbacher Straße abbiegen, als er eine von links kommende 48-jährige Peugeot-Fahrerin übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 20-jährige Beifahrer des VWs leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehr als 12.000 Euro.

