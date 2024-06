LPI-NDH: Unbekannte zündeln an Sitzgelegenheit

Sondershausen (ots) - Am Mittwoch verlor ein Mann aus dem Kyffhäuserkreis einen vierstelligen Geldbetrag an Trickbetrüger. Der Geschädigte erhielt zunächst eine SMS von den Tätern, die sich in dieser Nachricht als dessen Sohn ausgaben. Im weiteren Verlauf baten sie um eine Geldüberweisung. In dem Glauben, dem vermeintlichen Sohn zu helfen, überwies der Geschädigte schließlich den geforderten Bargeldbetrag. Als er ...

mehr