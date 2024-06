Wellendingen (ots) - Eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Wahllokals am Schloßplatz in Wellendingen hat am späten Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 11:03 Uhr wurde dem Polizeinotruf mitgeteilt, dass sich eine männliche Person scheinbar eine Pistole in den hinteren Hosenbund gesteckt ...

mehr