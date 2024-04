Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Kontrolle von Sperrmüllsammlern

Steinach (ots)

Wie bereits vergangene Woche in Zell a. H. haben Beamte des Polizeireviers Haslach auch Anfang dieser Woche an zwei Tagen die überwiegend professionell agierenden Sperrmüllsammler ins Visier genommen. In den Bereichen Steinach und Welschensteinach wurden hierbei insgesamt elf Anzeigen gefertigt und auch Platzverweise ausgesprochen. Neben reinem Sperrmüll wurden in den überprüften Fahrzeugen auch größere Mengen an Elektrogeräten und Fahrzeugbatterien gesammelt. Hier weist die Polizei darauf hin, dass beides keinen Sperrmüll darstellt und auf anderem Wege entsorgt werden muss (Rücknahme durch Handel bzw. Abgabe bei Gefahrgutsammlungen).

