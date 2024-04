POL-OG: Lahr - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Unbekannte haben am späten Dienstagabend einen 21 Jahre alten Mann in der Tiergartenstraße attackiert und dadurch verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer den Heranwachsenden gegen 23.25 Uhr aus noch unbekannten Gründen zunächst mit Schlägen und in der Folge auch mit einem Messer angegriffen haben. Der Anfang Zwanziger ergriff daraufhin die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge nahm den Leichtverletzten in seinem Auto auf und brachten ihn auf ...

