POL-KI: 240918.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub und sucht Zeugen

Kiel (ots)

Dienstagabend überfiel eine Gruppe Jugendlicher einen 13-Jährigen in Elmschenhagen und beraubte ihn. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 13 Jahre alten Junge habe er sich gegen 20:10 Uhr auf dem Schulhof der Herman-Löns-Schule aufgehalten und auf eine Freundin gewartet. Statt der Freundin sei dann eine ihm flüchtig bekannte Schülerin in Begleitung weiterer Jugendlicher aufgetaucht. Diese Gruppe habe sich dann um ihn herumgestellt und ihn unfreiwillig zum in der Nähe befindlichen Waldstück geführt. Dort habe man ihm den Rucksack entrissen, diesen geöffnet und seine darin befindlichen persönlichen Gegenstände entnommen. Zudem sei er geschlagen und getreten worden. Im Anschluss habe sich die Tätergruppe entfernt. Der 13-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht und am Oberkörper. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Jungen in eine Klinik.

Bei der Jugendgruppe soll es sich um fünf bis sieben männliche Personen handeln, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sein sollen. Einer der Jugendlichen soll ca. 170 cm groß gewesen und blonde kurze Haare gehabt haben. Er soll eine helle Jeans und einen blauen Pullover getragen haben. Die anderen Personen sollen schwarz gekleidet gewesen sein. Eine genauere Beschreibung konnte nicht abgegeben werden. Laut Aussage des 13-Jährigen soll sich ein Mann in der Nähe befunden haben, der den Vorfall zumindest in Teilen beobachtet hat. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweres Raubes ein. Personen, denen die Gruppe aufgefallen ist beziehungsweise bekannt vorkommt, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

