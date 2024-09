Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240918.1 Kiel: Skorpion sorgt für Schockmoment in der Küche

Kiel (ots)

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers ereignete sich gestern Abend in einer Wohnung im Stadtteil Schreventeich. Ein ungebetener Gast überraschte den 30-jährigen Wohnungsnehmer in der Küche und stach diesen in den Fuß.

Am gestrigen Abend gegen 21.15 Uhr betrat der Mann seine Küche und trat ahnungslos auf das unerwartete Andenken seines Urlaubes. Der 30-Jährige hatte versehentlich einen Skorpion, der sich unbemerkt in seinem Gepäck versteckt und die Reise aus Costa Rica überstanden hatte, als Urlaubsandenken mitgebracht. Der Skorpion hatte sich vermutlich seit Freitag nach der Ankunft in der Wohnung aufgehalten. Der Mann wählte den Notruf. Die eingesetzten Polizeikräfte ließen umgehend einen Reptilienexperten informieren. Dieser erschien in der Wohnung und nahm das Tier in seine Obhut. Es handelt sich um eine in Costa Rica heimische Art, die für den Menschen nur in seltenen Fällen gefährlich ist.

Der Mann erlitt durch den Skorpionstich leichte Symptome, die mit einem Insektenstich vergleichbar sind, blieb aber ansonsten unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Vorsorglich ließ sich der Mann in einem Kieler Krankenhaus beobachten, konnte jedoch nach wenigen Stunden entlassen werden.

Stephanie Lage

