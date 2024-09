Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240916.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kiel (ots)

Letzten Montag kam es auf dem Radweg neben dem Theodor-Heuss-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind stürzte und sich verletzte. Ein unfallbeteiligter Radfahrer entfernte sich. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr die 8-jährige Schülerin am 9.09. gegen 7:15 Uhr mit ihrem Tretroller den gemeinsamen Geh- und Radweg, der sich neben dem Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Müllverbrennungsanlage in Fahrtrichtung Lübeck befindet. Hinter ihr sei ein Radfahrer gefahren, der durch mehrfaches Klingeln signalisiert habe, dass er überholen möchte. Die 8-Jährige sei nach links ausgewichen, um ein Überholen rechtsseitig auf dem sehr schmalen Weg zu ermöglichen. Der Radfahrer sei dann nach Angaben des Mädchens sehr nah rechts an ihr vorbeigefahren, habe sie hierbei touchiert, wodurch sie das Gleichgewicht verloren habe. Anschließend sei zu Fall gekommen und mit dem Kopf auf den Kantstein gestürzt. Sie erlitt mehrere Schürfwunden und Verletzungen im Mundbereich. Der Fahrradfahrer habe seine Fahrt fortgesetzt.

Das Kind beschrieb den Radfahrer als männlich und ca. 50 Jahre alt. Er soll mit einer dunkelgrünen Jacke, einer beigen Hose und einem schwarzen Hut bekleidet gewesen sein.

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-1601503 zu melden.

Stephanie Lage

