POL-KI: 240914.1 Kiel: Fußballeinsatz zum Heimspiel Holstein Kiel gegen Bayern München

Das Fußballspiel zwischen KSV Holstein Kiel und Bayern München im ausverkauften Holstein-Stadion ist ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.

Knapp 1800 Bayern-Fans sind Samstag in die Landeshauptstadt Kiel gereist, um sich das Spiel gegen die Kieler anzusehen. Gegen 12:00 Uhr fand ein Fanmarsch von gut 400 Bayernfans vom Exerzierplatz über den Ziegelteich in Richtung Alter Markt statt. Hier kehrten die Fans zunächst in anliegende Lokalitäten ein. Um 15:30 Uhr sammelten sie sich erneut, um den Fanwalk zum Holstein-Stadion weiterzuführen.

Rund 70 Holstein-Fans marschierten gegen 15:00 Uhr von einer Lokalität in der Olshausenstraße aus in Richtung Holstein-Stadion. Gut platzierte Einsatzkräfte konnten durch gezieltes Lenken der beiden Fanmärsche ein Aufeinandertreffen der Fangruppierungen verhindern.

Während des Spiels kam es im Stadion zu Pyrotechnik-Einsätzen seitens der Fans aus Kiel. Eine Person erlitt durch das Abbrennen der Pyrotechnik eine Augenverletzung und musste ärztlich versorgt werden. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Die Gästefans verließen nach und nach das Stadion, um sich auf die Heimreise zu begeben. Dies verlief komplett störungsfrei.

Beim ersten Heimspiel in der 1. Bundesliga am 31.08.24 gegen den VfL Wolfsburg kam es in der Vorspielphase des Spiels zum Aufeinandertreffen beider Fangruppierungen mit verbalen Anfeindungen und einem Flaschenwurf. Einsatzkräfte erteilten 28 Personen Platzverweise und leiteten Strafverfahren ein. Das Fehlverhalten der Personen führte schlussendlich zu einer Untersagung des Stadionbesuches.

Mit dem für die 1. Bundesliga angepassten polizeiliche Konzept zeigte sich der Gesamteinsatzleiter Christian Hasler sehr zufrieden. Er dankt den eingesetzten Beamten für ihren professionellen und engagierten Einsatz.

