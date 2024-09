Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240909.3 Kiel: Untersuchungshaft nach Festnahme auf Wilhelmplatz

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Sonntagnachmittag gelang es Beamten des 3. Polizeireviers einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Im weiteren Verlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Kiel eine Untersuchungshaft für den Beschuldigten.

Am 08.09.2024 gegen 15:30 Uhr fiel den eingesetzten Polizeibeamten eine männliche Person im Bereich des Wilhelmplatzes auf, welche sich bei Anblick des Streifenwagens auffällig verhielt und entfernte. Den Beamten gelang es, die Person einer Kontrolle zu unterziehen. Darüber hinaus fanden sie im Nahbereich einen Beutel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, welchen der Beschuldigte offensichtlich abgelegt hatte. Die aufgefundenen Betäubungsmittel, es handelt sich vermutlich um Kokain, waren in Konsumeinheiten verpackt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Ricarda Blucha / Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

