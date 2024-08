Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diensthund stellt Einbrecher in Baumarkt

Mönchengladbach (ots)

Diensthund Muffin hat am Freitag, 23. August, einen 27-jährigen Mann gestellt, der gerade dabei war, Diebesgut aus einem Baumarkt an der Lürriper Straße abzutransportieren.

Gegen kurz nach 2 Uhr meldete der Wachdienst des Baumarktes der Polizei einen Einbruch in die Filiale. Die eingesetzten Beamten - darunter ein Diensthundführer und Diensthund Muffin - trafen den 27-Jährigen Mann vor Ort an. Er hatte den Plexi-Glas-Einsatz eines Rolltores eingeworfen und war so in den Baumarkt gelangt. In einen Einkaufswagen sowie eine Tasche hatte er Baumaschinen und technische Geräte mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich geladen. Er hatte den Baumarkt gerade über das Rolltor verlassen, das er von innen geöffnet hatte. Als er die Polizisten erblickte, wollte er flüchten. Diensthund Muffin hinderte ihn daran mit einem Biss in die Hüfte.

Die Polizei händigte das Diebesgut dem Marktleiter wieder aus. Das Team eines Rettungswagens brachte den 27-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ärzte behandelten ihn ambulant. Die Beamten nahmen den Einbrecher anschließend vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Beamten schrieben Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 27-Jährigen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft entließen sie ihn am Freitagmorgen wieder. (km)

