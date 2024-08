Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei nimmt 41-Jährigen wegen Drogenhandels fest | U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 21. August, einen 41-Jährigen im Bereich Lürriper Straße / Rahracker wegen Heroinhandels in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er Betäubungsmittel konsumierte. Ermittler der Kriminalpolizei führten den 41-Jährigen noch am gleichen Tag einem Richter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen 9.15 Uhr beobachtete ein Streifenteam einen Mann dabei, wie er Betäubungsmittel mit Hilfe einer Pfeife im Bereich Lürriper Straße / Rahracker konsumierte. Die Beamten entschlossen sich daraufhin den Verdächtigen zu kontrollieren. Bei ihm fanden sie Bargeld und unter seinem Rucksack eine nicht geringe Menge Heroin, welches sie dem Mann zuordneten.

Die Polizisten nahmen den 41-Jährigen daraufhin vorläufig wegen Heroinhandels in nicht geringer Menge fest. Die Betäubungsmittel und das Bargeld stellten sie sicher.

Der 41-Jährige ohne festen Wohnsitz ist polizeilich bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. (JL)

