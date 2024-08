POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 41-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Eine unbekannte Person hat sich am Dienstag, 20. August, mit einem schwarzen Audi Q2 einer Polizeikontrolle in Wickrath-Mitte entzogen. Der vermutlich männliche Fahrer ließ das Fahrzeug nach einem Unfall am Kreisverkehr Hochstadenstraße / Trompeterallee zurück und flüchtete zu Fuß. Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug an der Straße Roggenweg. Einen auf ...

