Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Audifahrer flüchtet vor Polizeikontrolle | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Eine unbekannte Person hat sich am Dienstag, 20. August, mit einem schwarzen Audi Q2 einer Polizeikontrolle in Wickrath-Mitte entzogen. Der vermutlich männliche Fahrer ließ das Fahrzeug nach einem Unfall am Kreisverkehr Hochstadenstraße / Trompeterallee zurück und flüchtete zu Fuß.

Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug an der Straße Roggenweg. Einen auf die Beschreibung passenden Audi entdeckten die Beamten kurz darauf an der Kreuzung Burgfreiheit / Zur Burgmühle. Als der Fahrer das Streifenteam bemerkte, beschleunigte er und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hoemenstraße. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer zu kontrollieren und nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Bei der anschließenden Fahrt über mehrere Straßen in Wickrath missachtete der Fahrer weitere Verkehrsregeln. Im Bereich der Straße Wetschewell verloren die folgenden Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt zum Fluchtauto.

An dem Kreisverkehr Hochstadenstraße / Trompeterallee konnten sie dann einen schwarzen Audi feststellen, welcher vor einer Hauswand stand. Beim näheren Anblick stellten die Polizisten fest, dass es sich dabei um den flüchtigen Audi Q2 handelt. Der Wagen stand nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall beschädigt vor einer Hauswand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zum Erfolg.

Ein Zeuge gab an, eine Person beobachtet zu haben, die zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Im Bereich des Bahnhofs Wickrath habe er aber den Tatverdächtigen dann aus den Augen verloren.

Die Beamten stellten den beschädigten Audi sicher. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer durch die überhöhte Geschwindigkeit im Bereich des Kreisverkehrs die Kontrolle über das Auto verloren. Daraufhin kollidierte der Audi zuerst mit einem Verkehrsschild und danach mit einem Laternenmast. Anschließend prallte der Audi gegen die Hauswand und blieb beschädigt stehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem weiteren Fluchtweg machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell