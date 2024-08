POL-MG: Gefährliche Körperverletzung am Platz der Republik | 21-Jähriger schwerverletzt

Mönchengladbach (ots) - Ein 27-jähriger Mann hat am Freitag, 16. August, in einem Imbiss an der Hindenburgstraße lautstark gepöbelt und Kundinnen belästigt. Als der mutmaßlich berauschte Mann daraufhin von dem 25-jährigen Besitzer ein Hausverbot erteilt bekam, zeigte er sich aggressiv und warf einen Stuhl nach ihm. Der 25-Jährige erlitt dadurch eine leichte Verletzung. Polizeikräfte nahmen den 27-Jährigen in ...

