POL-MG: Raubversuch im Stadtteil Schrievers | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Steinmetzstraße/ Schillerstraße ist es am Dienstag, 20. August, gegen 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 22-jährigen Fußgänger gekommen. Laut eigener Aussage habe der Mann an einer für Fußgänger eingerichteten Baustellenampel gestanden. Als die Ampel auf grün schaltete und der 22-Jährige die ...

mehr