POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 21. August, einen 41-Jährigen im Bereich Lürriper Straße / Rahracker wegen Heroinhandels in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er Betäubungsmittel konsumierte. Ermittler der Kriminalpolizei führten den 41-Jährigen noch am gleichen Tag einem Richter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft ...

