Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 zwischen Stockach und Winterspüren - Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (19.08.2024)

Stockach, L194 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren zu einem Unfall gekommen bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 22-jähriger Toyotafahrer war auf der L194 von Stockach in Richtung Winterspüren unterwegs. Als ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte versuchte der junge Mann auszuweichen, wobei er mit seinem Wagen ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 22-Jähriger verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell