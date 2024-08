Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Aixheim, Lkr. Tuttlingen) 19-jähriger Mercedesfahrer prallt betrunken gegen Hauswand und flüchtet (18.08.2024)

Aldingen, Aixheim (ots)

Am Sonntagnacht hat sich auf der Neufraer Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein betrunkener Autofahrer gegen eine Hauswand geprallt und anschließend geflüchtet ist. Gegen 2 Uhr war ein 19-Jähriger in Begleitung eines 18 Jahre alten Bekannten mit einem geliehenen Mercedes der C-Klasse in Aixheim unterwegs. In der Neufraer Straße verlor er - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über den Wagen und prallte im Kurvenbereich zur Ledergasse in eine Hauswand. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer verletzten sich dabei, verließen den total demolierten Mercedes jedoch selbstständig und flüchteten zunächst. Der 18-Jährige kehrte kurz darauf selbstständig an die Unfallstelle zurück, der 19-jährige mutmaßliche Fahrer konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen ebenfalls festgestellt werden. Ein Alkoholtest bei dem 19-jährigen ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Ein Rettungswagen brachte die beiden Heranwachsenden in ein Krankenhaus. Der Ältere musste dort zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An dem betroffenen Wohnhaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, neben der Hauswand wurden ein Fenster und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell