Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Schulgebäude

Olsberg (ots)

In Olsberg kam es in der Nacht von Dienstag 21:30 Uhr auf Mittwoch 07:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Grundschule auf der Straße "Am Schwesternheim". Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Einige Türen und Schränke wurden aufgebrochen. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang noch nicht abschließend vor. Der Kriminalpolizei ist bekannt, dass sich zur Tatzeit vermutlich zwei verdächtige männliche Personen im Nahbereich aufgehalten haben. Ein Mann trug einen grauen Kapuzenpullover. Die andere Person war mit einer dunklen Jacke sowie einem ebenfalls dunklen Basecap bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

