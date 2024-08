Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub im Zug am Bahnhof Radolfzell- Polizei sucht Zeugen (17.08.2024)

Radolfzell (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Samstagabend im Zug zwischen Ravensburg und Radolfzell, am Bahnhof Radolfzell ereignet hat. Gegen 21.30 Uhr sprach ein Unbekannter einen 17-Jährigen an und bat ihn kurz sein Mobiltelefon auszuleihen, um bei den Mitreisenden den Weg nach Stuttgart zu erfragen. Nachdem der 17-Jährige sein Handy anschließend zurückverlangte, drückte ihn der unbekannte Täter in den Sitz und entriss ihm die Armbanduhr.

Anschließend flüchtete der Täter am Bahnhof Radolfzell aus dem Zug.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: 21-23 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, sehr schmale Figur, dunkle Hautfarbe, kurze, lockige Haare, sprach gebrochen englisch, Flecktarnjacke, auffällige schwarze Schirmmütze mit weißer Applikation im Stirnbereich, hellblaue Jeanshose, weiße Sneaker.

Personen, die sich gegen 21.30 Uhr ebenfalls in dem Zug befanden und den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell