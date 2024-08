Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) Auto kommt von der Straße ab (18.08.2024)

Vöhringen - A 81 (ots)

Am Sonntag hat sich auf der Autobahn 81 bei Vöhringen ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Ein 80 Jahre alter Mann war mit einem Mercedes in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Im Bereich einer Baustelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schanzte auf eine Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell