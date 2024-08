Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Tuttlinger Freibad (18./19.08.2024)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in das Tuttlinger Freibad in der Badstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gelangten die Täter über den Zaun hinweg auf das Gelände des Schwimmbads. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, aus denen sie schließlich mehrere tausend Euro Bargeld erbeuteten. An dem angrenzenden Kiosk machten sich die Einbrecher ebenfalls zu schaffen, gelangten aber nicht ins Innere.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Freibads beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

