FW-M: Matratze gerät in Brand (Waldperlach)

Montag, 22. Juli 2024; 19.59 Uhr

Freidankstraße

Eine Matratze ist am Montagabend in einem Reihenhaus in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Gegen 20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München nach Waldperlach alarmiert. Bei Eintreffen am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung innerhalb des Gebäudes fest. Zwei Atemschutztrupps lokalisierten das Feuer mithilfe einer Wärmebildkamera und löschten den Brand mit einem Hohlstrahlrohr. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht und das Reihenhaus mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Warum die Matratze in Brand geraten ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

