POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus des Krankenhauses

Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montag (05.02.2024) gegen 09.35 Uhr in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg zu einem Brand eines Wohnhauses. Mutmaßlich dürfte das Feuer zunächst in einem Schuppen hinter dem betreffenden Haus ausgebrochen sein. Die Flammen schlugen schließlich an der Fassade des Wohnhauses hoch bis zur Dachrinne und zerstörten hierbei Fensterscheiben. In der Folge drang Rauch in das obere Stockwerk des Hauses ein. Insgesamt ...

mehr