Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannte stehlen Motorroller

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten am Sonntag (04.02.2024), zwischen 05.00 Uhr und 20.30 Uhr einen Motorroller, der im Bereich eines Fahrradabstellplatzes nahe der Stadtbahn-Endhaltestelle in der Schulstraße in Gerlingen abgestellt war. Die Unbekannten überwanden mutmaßlich das Lenkradschloss des Rollers des Herstellers Standard Motor Corporation. Der Wert des Kleinkraftrades ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gerlingen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell