Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnhausbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montag (05.02.2024) gegen 09.35 Uhr in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg zu einem Brand eines Wohnhauses. Mutmaßlich dürfte das Feuer zunächst in einem Schuppen hinter dem betreffenden Haus ausgebrochen sein. Die Flammen schlugen schließlich an der Fassade des Wohnhauses hoch bis zur Dachrinne und zerstörten hierbei Fensterscheiben. In der Folge drang Rauch in das obere Stockwerk des Hauses ein. Insgesamt befanden sich fünf Personen und zwei Hunde im Haus. Diese konnten das Gebäude alle selbstständig verlassen. Darunter befand sich eine 44-jährige Frau, die gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung davontrug. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach 10.00 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht ist. Teile des Hauses sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Ein benachbartes Gebäude wurde durch den Brand leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Brandobjekt wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes war die Bundesstraße 27 bzw. die Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst voll gesperrt. Auch in Fahrtrichtung Heilbronn musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrungen konnten sukzessiv aufgehoben werden. Gegen 11.35 Uhr wurde die B 27 wieder komplett freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell