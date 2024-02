Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 40-Tonner bleibt in Bahnunterführung stecken

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er nicht auf die Durchfahrtshöhe von 3,30 Meter achtete, blieb ein 43 Jahre alter Sattelzugfahrer am Montag (05.02.2024) gegen 09.30 Uhr mit seinem Gefährt in der Eisenbahnunterführung in der Schafhauser Straße bei Magstadt stecken. Der Mann war in Richtung Magstadt unterwegs, als seine Fahrt abrupt gestoppt wurde und er weder vor- noch zurückkam. In der Folge sperrte die Polizei die Schafhauser Straße und veranlasste bei der Bahn die Sperrung der Zugstrecke zwischen Maichingen und Renningen. Nachdem ein Fachmann der Deutschen Bahn die Brücke in Augenschein genommen und überprüft hatte, konnte die Strecke für den Bahnverkehr gegen 10.20 Uhr wieder freigegeben werden. Die Bergung, die unter anderem mittels eines sogenannten Masterlifts durchgeführt wird, dauert derzeit noch an. Aufgrund dessen ist auch die Schafhauser Straße noch mindestens bis 14.00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Es dürfte aber mit mehreren Zehntausend Euro zu rechnen sein.

