Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (28.06. bis 04.07.) sind drei Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. Die Täter verschafften sich jeweils Zugang in die Mehrfamilienhäuser und machten sich an den Türen zu schaffen. Glücklicherweise blieb es in allen drei Fällen beim Versuch.

Mit diesen Maßnahmen können Sie Ihre Wohnung besser schützen:

- Sowohl der Haupteingang als auch Zugänge zu Nebenräumen sollten stets geschlossen sein. Kellerlichtschächte sollten mit einbruchhemmenden Gitterrosten gesichert sein.

- Schließen Sie Ihre Wohnungstür ab, auch wenn Sie die Wohnung nur kurz verlassen.

- Halten Sie die Fenster und Balkontüren verschlossen, wenn Sie nicht da sind. "Auf Kipp" gestellte Fenster sind für Einbrecher geradezu eine Einladung.

- Öffnen Sie die Haustür nur für Personen, die Sie erwarten oder kennen.

- Und vor allem: Seien Sie aufmerksam. Wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt, rufen Sie die Polizei!

