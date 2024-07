Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Schuleinbrüche und ein Hausfriedensbruch

Oberhausen (ots)

Am Samstag (29.06.), gegen 21:00 Uhr, wurde die Polizei, dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin, zu einem Einbruch an der Marienschule gerufen. Die Frau hatte beim Telefonieren beobachtet, wie Personen auf dem Dach der Schule an der Fensterfront auffällig hantierten. Sie verständigte sofort die Polizei, die wenige Augenblicke später am Tatort erschien und fünf Minderjährige noch vor Ort antraf. Tatsächlich hatten diese in dem Klassenraum bereits diverse Schränke geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Die Kinder wurden zur Wache gebracht und nach der erfolgten Identitätsfeststellung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Sonntag (30.06.), gegen 19:27 Uhr, alarmierte erneut eine wachsame Zeugin die Polizei. Mehrere männliche Jugendliche hielten sich auf einer Treppe an der Schule am Siedlerweg auf. Als sie hörte, wie eine Scheibe zerbrach, rief die Frau die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten, dank der erfolgreichen Fahndung konnten die Tatverdächtigen gestellt werden. Sie wurden zur Wache mitgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Ein Jugendlicher konnte zwar flüchten, jedoch ist seine Wohnanschrift ermittelt worden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am selben Abend, gegen 20:04 Uhr, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen den Auftrag erhielten zur Liebknechtstraße zu fahren. Dort sollen fünf jugendliche Personen über den Zaun der Falkensteinschule geklettert sein. Zwar konnten die Kinder und Jugendlichen vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Dank der guten Zeugenhinweise konnten alle fünf angetroffen werden, ein Kind versuchte noch sich hinter einem Gebüsch zu verstecken. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht, zwei der Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde gefertigt.

Am Montagmorgen (01.07.) wurde in der Falkensteinschule ein Einbruch gemeldet. Hier hatten die Täter Fenster aufgehebelt, ein Fenster wurde auch mit einem Stein eingeworfen. Ob die Taten mit dem Hausfriedensbruch vom Sonntag in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Hinweise und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Sicherheitsbehörden.

