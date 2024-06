Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof und Umgebung

Oberhausen (ots)

Tägliche Streifen, ob zu Fuß, mit dem Pedelec oder Streifenwagen, gehören zum Job der Polizei dazu. Daneben sind aber auch konzentrierte Schwerpunkteinsätze unerlässlich. So auch am gestrigen Donnerstag (27.06.) - hier nahmen die Beamtinnen und Beamten der Landes- und der Bundespolizei in den frühen Abendstunden den Hauptbahnhof und die nähere Umgebung in den Fokus.

Insgesamt sind 180 Personen kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte unerlaubte Betäubungsmittel und in drei Fällen Stichwaffen. Es wurden zwei Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Zudem erfolgten Aufenthaltsermittlungen gegen acht Personen und die Vollstreckung von zwei Haftbefehlen. Solche Maßnahmen sind entscheidend, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten und zeigen die Entschlossenheit der Polizei, gegen Kriminalität vorzugehen.

