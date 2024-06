Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (21. bis 27. Juni 2024) sind sechs Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In drei Fällen blieb es beim Versuch.

Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die eigenen vier Wände noch zusätzlich zu sichern. Der polizeiliche Sicherheitsexperte kommt zu Ihnen nach Hause, um Sie zu beraten und über Möglichkeiten zu informieren. Das Angebot ist kostenlos - vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

Machen Sie den Kriminellen das Leben schwer und schützen Sie Ihr Zuhause!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell