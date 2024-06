Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub auf Tankstelle - Täter auf der Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27.06.), gegen 02:55 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Kirchhellener Straße in Oberhausen-Alsfeld. Nach dem Betreten der Tankstelle forderten sie von der anwesenden Mitarbeiterin Bargeld; dabei hielt ein Täter ein Stichwerkzeug in der Hand. Beide begaben sich hinter den Schalter und entwendeten eine Geldkassette. Schließlich verließen sie das Gebäude, stiegen einen Wagen, der vor der Tür stand, und ergriffen die Flucht. In dem Fahrzeug soll sich auf dem Fahrersitz eine weitere Person befunden haben. Die Flucht verlief in Richtung Postweg. Eine sofortige und umfassende Fahndung verlief negativ.

Die beiden Täter, die mit einem russischen oder osteuropäischen Dialekt sprachen, können wie folgt beschreiben werden:

Person 1:

- männlich - etwa 25 Jahre alt - ca. 185 cm groß - schlank - schwarzer Jogginganzug

Person 2:

- männlich - etwa 25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlank - schwarzer Jogginganzug

Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208-8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell