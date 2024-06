Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) 13-jährige Radfahrerin an einer Parkplatzausfahrt eines Discounters von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Am frühen Montagabend ist eine 13-jährige Radfahrerin an einer Parkplatzausfahrt eines Discounters in der Vier-Häuser-Straße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 59-jährige Autofahrerin vom Parkplatz nach rechts auf die Vier-Häuser-Straße abbiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin die sich von der Rottweiler Straße her nähernde Radfahrerin und es kam zur Kollision. Das 13-jährige Mädchen zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand rund 200 Euro Sachschaden.

