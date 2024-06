Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Elektrokabel im Wert von rund 15.000 Euro aus dem Rohbau des Otto-Hahn-Gymnasiums gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11. Mai, bis Montag, 17. Juni, haben unbekannte Täter Elektrokabel im Wert von rund 15.000 Euro aus dem Rohbau des Otto-Hahn-Gymnasiums im Mühlenweg gestohlen. Die Täter zogen hierzu die bereits verlegten Kabel aus den vorhandenen Kabelschächten und Kabelkanälen des Rohbaus, zerkleinerten diese und transportierten die so entwendeten Kabel ab. Für den Abtransport müssen die Täter aufgrund des Gewichts der insgesamt knapp 500 Meter Kabel in unterschiedlichen Durchmessern ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben. Während des genannten Tatzeitraums waren die zuständigen Firmen nicht auf der Baustelle des OHG tätig, sodass der Diebstahl erst am Montag bemerkt wurde. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen an der Baustelle des Otto-Hahn-Gymnasiums gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

