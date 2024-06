POL-KN: (Tuttlingen) Drei Fenster an der Ludwig-Uhland-Realschule eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstagabend, 18:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:30 Uhr, eine Sachbeschädigung auf dem Gelände der Turnhalle in Aistaig an der Schulstraße begangen. Die Unbekannten beschädigten eine Fensterscheibe, in dem sie eine Scheibe der Doppelverglasung ...

mehr