FW-M: Unwetterbilanz in der Landeshauptstadt

Sonntag, 21. Juli 2024; 19.00 Uhr

Stadtgebiet

Am Sonntagabend sind über den Süden Bayerns teils schwere Gewitter gezogen. Anders als benachbarte Landkreise ist die Landeshauptstadt München erneut kaum von unwetterbedingten Einsätzen betroffen gewesen.

Zu lediglich fünf Einsätzen für die Feuerwehr München führte das Unwetter, vor dem der Deutsche Wetterdienst bereits im Vorfeld gewarnt hatte. Darunter waren vollgelaufene Keller, herabfallende Äste und eine überflutete Straße zu verbuchen.

In der Gratlspitzstraße kam es zu Schäden an einem Gebäude, nachdem dort der Blitz eingeschlagen hatte. Das Dach wurde auf einer Fläche von circa einem Quadratmeter abgedeckt, der Putz im Bereich des Einschlages bröckelte ab und Fensterbeschläge sowie Putzleisten waren verschmort. Leichte Beschädigungen waren bis in den Keller zu erkennen. Mit der Drehleiter wurde das Dach notdürftig gesichert. Nach einer Kontrolle des gesamten Hauses musste dieses stromlos an den Besitzer übergeben werden.

Weder in der Gratlspitzstraße noch bei den anderen unwetterbedingten Einsätzen kamen Personen zu Schaden.

Der Sachschaden lässt sich von der Feuerwehr nicht beziffern.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

