POL-ME: Versuchte Vergewaltigung zum Nachteil einer 28-Jährigen - Die Polizei ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2310083

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (19. Oktober 2023) hat ein bisher unbekannter Täter versucht, eine 28 Jahre alte Frau auf einem Feldweg in Langenfeld zu vergewaltigen. Der Mann soll die Frau mit einem Messer bedroht und anschließend zudem beraubt haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr war die Langenfelderin zu Fuß über einen Feldweg zwischen Langenfeld und Düsseldorf-Hellerhof an der Wolfhagener Straße gegangen, als ihr auf Höhe eines Unterstandes für Wanderer plötzlich ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Mann von seinem Rad abgestiegen sein, ehe er die Frau unvermittelt angriff und zu Boden stieß.

Anschließend bedrohte der Mann die am Boden liegende Frau mit einem Messer und versuchte sie zu vergewaltigen. Vermutlich nur aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr ließ der Täter von der Langenfelderin ab, raubte ihr Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt.

Die Frau alarmierte wenig später die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Mann im Umfeld nicht mehr antreffen.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 170 bis 175 cm groß - kräftige, korpulente Statur - nordafrikanisches Erscheinungsbild - dunkle Augenfarbe - dunkle, kurze Haare - trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke sowie schwarze Handschuhe und einen ins Gesicht gezogenen schwarzen Schal - führte eine Taschenlampe mit - fuhr auf einem dunklen Damenfahrrad ohne Licht - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kleidung des Mannes muss nach der Tat auffallend verdreckt gewesen sein. Ebenso müsste er nach Angaben der 28-Jährigen frische Verletzungen im Gesicht aufweisen.

Die Langenfelderin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und wurde daher vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer kennt eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutrifft oder hat am Donnerstagabend möglicherweise verdächtige Beobachtungen auf dem Feldweg an der Wolfhagener Straße zwischen Langenfeld und Hellerhof gemacht?

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Delikt am 23. April 2023 im Hasseler Forst in Düsseldorf steht (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 2304072, "Polizei Düsseldorf sucht Zeugen nach Sexualdelikt im Hasseler Forst", unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5495408), ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

