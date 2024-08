Polizeipräsidium Konstanz

Dietingen, A81

Lkr. Rottweil) Zwei Auffahrunfälle während eines Staus auf der A81 (18.08.2024)

Dietingen - A 81 (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr auf der Autobahn 81. Ein 71-jähriger AMG-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als es zu plötzlicher Staubildung kam und er abbremste. Ein 87-jähriger A-Klassen-Fahrer fuhr hinter ihm und erkannte dies zu spät. Durch das folgende Auffahren entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Während dieser Staubildung ist es gleichzeitig auch zu einem Auffahrunfall zwischen einem KIA-Fahrer und einem Ford-Fahrer gekommen. Der 42-jährige KIA-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, als der 66-jährige seinen Ford Tourneo aufgrund hohen Verkehrsaufkommens abbremsen musste und fuhr ihm auf. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf circa 4.700 Euro.

