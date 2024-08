POL-HB: Nr.: 0467 --Einbrecher gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hinter dem Rennplatz Zeit: 02.08.2024, 11:20 Uhr Nachdem zunächst unbekannte Täter am Freitagmorgen in die Wohnung einer 86 Jahre alten Frau in Sebaldsbrück eingedrungen waren, stellten Einsatzkräfte drei Frauen und einen Mann in einem Kleintransporter. Gegen 11:20 Uhr klingelten drei Frauen an der Tür der Seniorin in der Straße Hinter dem Rennplatz. Als die ...

