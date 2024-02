Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Alkoholisierter Fahrer stößt mit Leichtkraftrad zusammen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Dorstener Straße / Zum Schelderhoff;

Unfallzeit: 04.02.2024, 17.50 Uhr;

In Raesfeld sind am Sonntag zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 30-Jähriger wollte gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw außerorts von der Straße Zum Schelderhoff auf die bevorrechtigte Dorstener Straße, Bundesstraße 70, einbiegen. Dabei erfasste der Raesfelder mit seinem Wagen das Leichtkraftrad eines 17-Jährigen: Der Jugendliche hatte die B70 in Richtung Erle befahren. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Gad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell