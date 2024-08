POL-HB: Nr.: 0464 --Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Eduard-Schopf-Allee Zeit: 02.08.2024, 16:45 Uhr

Am Freitagnachmittag prallte eine 45 Jahre alte Frau in der Überseestadt mit ihrem Auto gegen eine Straßenbahn. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16:45 Uhr war die Frau mit ihrem Ford auf der Eduard-Schopf-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. Fast auf gleicher Höhe neben ihr fuhr eine Straßenbahn. Etwa auf Höhe des Zubringers zur B6 zog die Frau verbotswidrig nach links, offenbar um zu wenden. Die 25 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der Ford wurde noch mehr als 20 Meter mitgeschleift. Einsatzkräfte der Polizei waren zuerst vor Ort, leisteten umgehend Erste Hilfe und sicherten den Bereich ab. Die 45 Jahre alte Frau wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Der Ford wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn wurde ebenfalls beschädigt, war aber noch fahrbereit. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn gesperrt werden, so dass es zu stärkeren Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen dauern an.

