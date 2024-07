LPI-J: Nach Streit geschlagen und getreten

Jena (ots) - Wie ein Zeuge mitteilte, beschmierten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Objekte an der Haustür sowie Fassade. Der oder die Täter brachen sowohl in der Katharinenstraße als auch in der Johann-Friedrich-Straße mehrere linkspolitische Schriftzüge in grün-silberner Farbe. Der Schaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

