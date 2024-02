Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Wohnhaus - PM 1

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag gegen 11 Uhr das Sofa im Wohnzimmer eines Hauses in der Straße Am Friedhof in Brand. Anschließend griffen die Flammen auf den Rollladenkasten über. Für die Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr die Waldstraße. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, jedoch verletzte sich eine Person durch eine Rauchgasintoxikation leicht. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell