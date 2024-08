Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0463 --Nach Brandanschlag: Polizei prüft Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 03.08.2024

Nachdem Unbekannte am 29.07.2024 einen Kabelschacht an den Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Bremen in Brand setzten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 452, wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht.

Das auf einer Internetplattform veröffentlichtes Bekennerschreiben wird durch den Staatsschutz der Polizei Bremen derzeit auf Echtheit geprüft.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

