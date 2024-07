POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad - eine verletzte Person

Eitorf (ots) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (12. Juli), 16:30 Uhr und Montag (15. Juli), 08:00 Uhr wurde in eine Grundschule an der Brückenstraße in Eitorf eingebrochen. Unbekannte öffneten vermutlich durch Gewalteinwirkung ein Fenster im Erdgeschoss des Schulgebäudes und verschafften sich so Zugang zum Lehrerzimmer. Dort entwendeten sie ein ...

mehr