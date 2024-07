Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule - Smartphone und Süßigkeiten entwendet

Eitorf (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (12. Juli), 16:30 Uhr und Montag (15. Juli), 08:00 Uhr wurde in eine Grundschule an der Brückenstraße in Eitorf eingebrochen. Unbekannte öffneten vermutlich durch Gewalteinwirkung ein Fenster im Erdgeschoss des Schulgebäudes und verschafften sich so Zugang zum Lehrerzimmer. Dort entwendeten sie ein Diensthandy und mehrere Süßigkeiten. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

