POL-SU: Einbruch in Reihenhaus - Schmuck entwendet

Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (12. Juli) zeigte ein junger Mann aus Sankt Augustin den Diebstahl seines Motorrads an. Er habe das motorisierte Zweirad letztmalig am Mittwoch (10. Juli) gesehen, als er es gegen 20:00 Uhr in der Einfahrt vor seinem Haus in der Straße "Am Steinmorgen" abgestellt hatte. Das Kraftrad hatte er mit einer schwarzen Regenplane abgedeckt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer gegen 08:20 ...

